Gürcistan'da bankadaki rehine krizi büyüyor - Son Dakika

Gürcistan'da bankadaki rehine krizi büyüyor

21.10.2020 18:17

Gürcistan'ın Zugdidi kentinde Bank of Georgia'nın şubesine baskın gerçekleştirerek çok sayıda kişiyi rehin alan ve 500 bin dolar talep eden silahlı şahıs, isteklerinin yerine getirilmemesi durumunda tüm rehineleri öldürmeye başlayacağını duyurdu.

Gürcistan'ın Zugdidi kentinde Bank of Georgia'nın şubesine baskın gerçekleştirerek çok sayıda kişiyi rehin alan ve 500 bin dolar talep eden silahlı şahıs, isteklerinin yerine getirilmemesi durumunda tüm rehineleri öldürmeye başlayacağını duyurdu.

Gürcistan'ın Zugdidi kentinde silahlı bir şahıs, Bank of Georgia'nın bir şubesine girerek çalışanlar ve müşterilerin de aralarında olduğu en az 20 kişiyi rehin almış, rehine krizinin ardından banka şubesinin çevresi, güvenlik güçlerince sarılmıştı. Bir süre sonra bazı rehineler bankanın üst katından kaçarak kurtulmayı başarırken, silahlı şahıs 500 bin dolar para talebinde bulunduğunu duyurdu. Silahlı şahsın bankadaki rehinelerden birine bir televizyon kanalı ile canlı bağlantı yapmasını talep etti. Rehinelerden Iraklı Kvaraçxelia "Mtavari Arxi" televizyon kanalı ile canlı bağlantıya geçerek silahlı şahsın taleplerine dile getirdi.

"Talebi gerçekleşmezse rehineleri öldürmeye başlayacak"

Kvaraçxelia, "İçeride 19 kişiyiz. Suçlu 500 bin dolar talep ediyor ve diyalog için silahsız birinin en kısa sürede içeriye gelmesini istiyor. O, rehinelerle birlikte bankayı güvenli bir şekilde terk etmek için helikopter veya otomobil talep ediyor. Suçlu hazırda benim yanımdadır. Polise 2 saat süre veriyor, eğer talebi gerçekleşmezse rehineleri öldürmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, özel kuvvet birimleri ve diğer ilgili kurumların görevlileri Zugdidi kentinde Bank of Georgia'nın etrafı sarmış durumda. Kentte ulaşımın bir kısmı trafiğe kapatılırken, olayla ilgili başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Gürcistan İçişleri Bakan Yardımcısı Kakha Sabanadze olayla ilgili gerçekleştirdiği basın toplantısında, medya kuruluşlarına canlı yayın sinyalini kapatma çağrısı yaptı. Sabanadze, "Mobil operatörler de dahil olmak üzere tüm medya kuruluşlarından rehinelerin, kolluk kuvvetlerinin ve vatandaşların güvenliğini korumak ve polis tarafından etkili önlemler alınması için canlı sinyalleri kapatmasını ve kısıtlamasını talep ediyoruz. Aksi takdirde devlet bunu sağlamak için tüm yasal araçları kullanma hakkını saklı tutar" diye konuştu.

Vatandaşların rehin alındığını vurgulayan Sabanadze, "İçişleri Bakanlığı soruşturma ve acil operasyonel arama tedbirleri başlattı. İçişleri Bakanlığı rehinelerin sağlık ve güvenliğini korumak ve zamanında serbest bırakmak için elinden geleni yapıyor" dedi.

(İHA)

Gürcistan'da bankadaki rehine krizi büyüyor
Gürcistan'da bankadaki rehine krizi büyüyor
Gürcistan'da bankadaki rehine krizi büyüyor
Gürcistan'da bankadaki rehine krizi büyüyor
Gürcistan'da bankadaki rehine krizi büyüyor

İçişleri Bakanlığı, Gürcistan, Medya, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gürcistan'da bankadaki rehine krizi büyüyor - Son Dakika

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