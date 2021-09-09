Gürcistan'da bankaya silahlı soygun girişiminde bulunan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Gürcistan'ın Kakheti bölgesindeki Kvareli şehrinde, Gürcistan Bankasının şubesine giren ve birkaç kişiyi rehin alan silahlı soyguncu gözaltına alındı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Keti Kovziaşvili, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamasında, Kvareli'de, Gürcistan Bankasının merkez şubesine giren silahlı kişinin yaklaşık 2 saat süren operasyon sonucu yakalandığını belirtti.

Kovziaşvili, "Özel operasyon başarıyla tamamlandı. Polisler, bankada insanları rehin alan kişiyi gözaltına aldı." dedi.

Soyguncu tarafından rehin alınan kişilerin hepsinin serbest bırakıldığını kaydeden Kovziaşvili, herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Basında yer alan haberlere göre, bankaya silah tehdidiyle giren soyguncu, yaklaşık 160 bin dolar (500 bin Gürcistan Larisi) talep etti.