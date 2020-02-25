Gürcistan'da bayrakları yarıya indirildi - Son Dakika

Gürcistan'da Sovyet işgalinin 99. yıldönümü nedeniyle resmi kurum ve kuruluşlarda bayraklar yarıya indirildi.



Gürcistan'ın Sovyetler Birliği tarafından işgal edilişinin 99'ıncı yılı nedeniyle Gürcistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Parlamento binasında, hükümet konağı ve diğer hükümet dairelerinde bayraklar yarıya indirildi.



Gürcistan Parlamentosu, 21 Temmuz 2010 da aldığı kararla 25 Şubat'ta ülkede Sovyet İşgali günü olarak ilan etti. Her yıl 25 Şubat'ta bayraklar, işgal sırasında hayatını kaybedenler için yarıya indiriliyor. - TİFLİS