Gürcistan'da bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürcistan'da bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne yakalandı - Son Dakika

Gürcistan'da bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne yakalandı

6 saat önce

Gürcistan'da bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne ve 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Gürcistan'da bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne ve 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Gürcistan Maliye Bakanlığının soruşturma servisi tarafından yapılan açıklamada, bebeğini satmaya çalışan anne ve 6 kişinin yakalandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, gözaltına alınanlar arasında 2 doktor ile daha önce benzer suçtan sabıkası bulunan bir kişinin de bulunduğu kaydedildi. Soruşturmada, gözaltına alınanların bebeği 13 bin dolara satıp parayı aralarında paylaşmayı planladıkları ortaya çıktı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, 7 kişinin 14 ila 17 yıl arasında hapis cezası alabileceği belirtildi.

(İHA)

Gürcistan'da bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne yakalandı

Gürcistan, Maliye, Polis, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evlere dadanan suç makinesi, son işinde yakalandı
Telefon dolandırıcıları, mağdurların paralarıyla video çekip sosyal medyadan paylaştı 9 yaşındaki Muhammed'in ölümünü bir gün boyunca saklamışlar Son dakika: TSK, Halep'te Esed rejimi hedeflerini vurdu

Son Dakika Haberleri
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 20:08:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürcistan'da bebeğini 13 bin dolara satmaya çalışan anne yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]