- Gürcistan'da caddeler köpüklü su ve dezenfektanlarla temizlendi - Son Dakika

- Gürcistan'da caddeler köpüklü su ve dezenfektanlarla temizlendi

TİFLİS - Gürcistan'da korona virüsü salgınına karşı başkent Tiflis'in cadde ve sokakları köpüklü su ve dezenfektanla temizlendi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızlı dünyaya yayılan ölümcül korona virüs nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. Gürcistan'da korona virüsüne karşı caddelerin ve sokakların dezenfekte edilmesi için çalışmalara başlandı.

Tiflis Belediye Başkanı Kaha Kaladze'nin de gece saatlerinde eşlik ettiği çalışmalar çerçevesinde temizlik ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı caddeleri deterjanlı ve dezenfektanlı su ile yıkadı. Tiflis Belediye Başkanı Kaha Kaladze yaptığı açıklamada, "Korona virüsüne bağlı çalışmalarımıza aktif olarak devam ediyoruz. Tiflis'teki sokakları yıkamaya başladık. İçişleri Bakanlığı personeline destekleri için teşekkür ediyorum. Korona virüsü ile mücadelemizde onlarla çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.