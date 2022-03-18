Gürcistan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gürcistan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı

18.03.2022 12:12
Gürcistan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı

Gürcistan'da Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğince 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı vesilesiyle anma programı gerçekleştirildi.

Gürcistan'da Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğince 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı vesilesiyle anma programı gerçekleştirildi.

Büyükelçilik binasında, Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, büyükelçilik çalışanları, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri ile Türk iş adamların katıldığı törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yazgan, burada yaptığı konuşmasında Çanakkale şehitlerini rahmet ve saygıyla andıklarını ifade ederek, Çanakkale Savaşı'nın Türkiye'nin bağımsızlık ve egemenliği için bir mücadele olduğunu kaydetti.

18 Mart'ın Türkiye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne demokratik şekilde sahip çıkma günü olduğunu belirten Yazgan, Türk milletinin Çanakkale'de mili çıkarları ve vatanı korumak için kahramanca mücadele ettiğini vurguladı.

Yazgan, Türkiye'nin güvenliği için Türk kahramanların bugün de bu mücadeleyi sürdürdüğüne ve bunu herkesin hatırlaması gerektiğine işaret etti.

Türkiye'nin barış operasyonlarında şehit düşenleri her zaman hatırlamak gerektiğini dile getiren Yazgan, onların Türk Cumhuriyeti ve onun değerleri için şehit düştüğünü ifade etti.

Programın sonunda Büyükelçilik Din İşleri Müşaviri Ahmet Erdem tarafından tüm şehitler için dua okundu.

YORUMLAR
500
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı

Gürcistan, Çanakkale, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
12:07 İstanbul'da eksper tuzağı! Hasarsız diye satın aldığı otomobilin başına gelenleri başka eksper ortaya çıkardı
12:06 Herkes Rusya'ya yaptırım uygularken Hindistan Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı: Daha da alacağız
11:57 Magandalara emsal niteliğinde kanun kararı! Elini kolunu sallayarak gezemeyecekler
11:55 Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta anlattı: Aldatılmış, kalbi kırık
11:53 8 yıllık evlilik tek celsede bitti: Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel anlaşmalı olarak boşandı
11:52 Gram altının fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor!
11:51 Popstar Bayhan'dan enteresan benzetme: Estetik bağımlısı kadını Seren Serengil sandı
11:49 Ukrayna İstihbaratı esir Rus askerlere, ölen Ukraynalı sivillerin görüntülerini izletiyor
11:44 Rusya, Ukrayna'dan sonra Letonya, Litvanya ve Estonya'yı mı hedef alacak? İşgal senaryosunu harita üzerinde anlattı
11:35 Eski bakanı Tansu Çiller'i topa tuttu! Cavit Çağlar: Çiller ne yüzle halkın karşısına çıkacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 12:20:24. #1.11#
SON DAKİKA: Gürcistan'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement