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Gürcistan'da DEAŞ ile bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Gürcistan'da DEAŞ ile bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı

24.08.2021 15:28
Gürcistan'da DEAŞ ile bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Gürcistan'da, Suriye'ye gitmeyi planlayan terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişinin güvenlik güçlerince gözaltına alındığı bildirildi.

Gürcistan'da, Suriye'ye gitmeyi planlayan terör örgütü DEAŞ üyesi 5 kişinin güvenlik güçlerince gözaltına alındığı bildirildi.

Gürcistan Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, ülkenin Kakheti bölgesindeki Pankisi Vadisi'nde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon sırasında DEAŞ ile bağlantılı 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada gözaltına alınanların Gürcistan vatandaşları olduğu kaydedilerek "Soruşturma kapsamında öğrenildi ki 5 Gürcistan vatandaşı DEAŞ üyesi olmuş ve Suriye'deki bir terör kampına gitmeyi planlıyorlardı." ifadeleri kullanıldı.

Gözaltına alınanların, aynı zamanda DEAŞ'a "sadık olduklarını" göstermek için Gürcistan'da örgüt propagandası yaptıkları bilgisi paylaşıldı.

Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gürcistan, Suriye, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da DEAŞ ile bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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