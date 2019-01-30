Gürcistan'da Domuz Gribi Sonucu Yaşanan Ölümlerin Ardından Rahatlatan Haber Hopa'dan Geldi
1 saat önce
Gürcistan'da domuz gribi sonucu yaşanan ölümlerin ardından rahatlatan haber Hopa'dan geldi Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek: "Gürcistan'daki domuz gribi vakalarının önüne geçilmiş" ARTVİN - Gürcistan'da son dönemde 18 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin de hastalanmasına neden...
Gürcistan
'da domuz gribi sonucu yaşanan ölümlerin ardından rahatlatan haber Hopa
'dan geldi
Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek
:
"Gürcistan'daki domuz gribi vakalarının önüne geçilmiş"
ARTVİN - Gürcistan'da son dönemde 18 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin de hastalanmasına neden olan domuz gribi salgını ile ilgili sevindirici haber sınırın Türkiye
tarafından Artvin
'in Hopa ilçesinden geldi.
Konuyla ilgili bilgiler veren Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, Gürcistan'da domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü kaynaklı ölümlerin artık durduğu ve virüs taşıyan yüzlerce hastanın da tedavilerinin yapıldığı bilgisinin geldiğini söyledi. Akyürek, yaptığı açıklamada "Komşumuz Gürcistan'daki yetkili makamlardan yaklaşık 15 gün önce domuz gribi vakaları ile ilgili bizlere bilgi ulaştırıldı ve biz de vatandaşlarımızı uyararak Gürcistan'a geçerken dikkatli olmalarını, sağlık ve hijyenik kurallarına uymalarını tavsiye ettik. Geriye doğru baktığımızda Gürcistan'daki vakalarda 18 kişi hayatını kaybettiğini ve 600 kişi aşkın kişinin Gürcistan hastanelerinde tedavi gördüğü bir çoğunun da tedavi sürecinin tamamlandığını öğrendik. Son olarak artık ölüm vakalarının önüne geçildiği ve hastalığın yayılmasının durduğu bilgisi geldi. Bu durum bizler için de sevindirici. Çünkü bölgemizden Gürcistan'a yoğun olarak geçişler yaşanıyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:38 Kaynak: İHA
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