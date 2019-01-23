Son Dakika Haberleri: Gürcistan'da Domuz Gribinden Ölenlerin Sayısı 21'e Yükseldi

Gürcistan'da Domuz Gribinden Ölenlerin Sayısı 21'e Yükseldi

1 saat önce

- Gürcistan'da domuz gribinden ölenlerin sayısı 21'e yükseldiTİFLİS - Gürcistan'da domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor.

- Gürcistan'da domuz gribinden ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

TİFLİS - Gürcistan'da domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü kaynaklı ölümler artmaya devam ediyor. Ülkenin Acara Özerk Cumhuriyeti'nde iki kişi daha yaşamını yitirdi. Son iki ölümle birlikte Gürcistan'da, H1N1 gribinden ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.
Gürcistan'da domuz gribi virüsünün bu seferki kurbanlarının Türkiye sınırındaki Acara Özerk Cumhuriyeti sakinlerinden 2 kişi olduğu bildirildi. Yetkililer, gripten ölenlerin 48 yaşında bir kadın ve 33 yaşında bir erkek olduğunu açıkladı. Yetkililer, kadının Batum Devlet Hastanesinde, erkeğin de tedavisi için götürüldüğü Trabzon'da hayatını kaybettiğini bildirdi. Son iki ölümle birlikte H1N1 gribinden ölenlerin sayısı 21'e yükseldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Aversi kliniğinin acil durum doktoru Hatuna Ebralidze, domuz gribi virüsü hastalığından acil durum ünitesine üç kişinin daha yerleştirildiğini söyledi.
11 Ocak'ta Gürcistan Çalışma, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Davit Sergeenko, ülkesinde yaşanan domuz gribi vakaları nedeniyle tüm vatandaşlara ücretsiz domuz gribi ilacı dağıtılacağını duyurmuştu. Gürcistan'da yaklaşık 750 kişiye grip tedavisi uygulanırken, bu güne kadar H1N1 virüsünden 21 kişinin öldüğü biliniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:50 Kaynak: İHA

Gürcistan, Güncel
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