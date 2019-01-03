Son Dakika Haberleri: Gürcistan'da Domuz Gribinden Ölü Sayısı 6'ya Ulaştı

Gürcistan'da Domuz Gribinden Ölü Sayısı 6'ya Ulaştı

20 dakika önce

Gürcistan'da giderek yayılan domuz gribi virüsü sebebi ile 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gürcistan'da Domuz Gribinden Ölü Sayısı 6'ya Ulaştı, System.String[]
Gürcistan'da giderek yayılan domuz gribi virüsü sebebi ile 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gürcistan'da görülen ve giderek etki alanını artıran domuz gribi virüsü sebebi ile ülke genelinde 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Gürcistan Hastalık Kontrolu ve Milli Halk Sağlığı Merkezi Müdürü Amiran Gamkrelidze, ülkede 144 grip vakasının görüldüğünü bunlardan 140'ın domuz gribi olduğunu belirtti.

Domuz gribinden ölen 5 kişinin ise ülkenin güneybatı kesiminde yer alan Acara Özerek Cumhuriyeti'nden, 1 kişinin ise batı bölgesindeki Kutaisi kentinden olduğu kaydedildi. Gori kentinde hayatını kaybeden bir kişide ise domuz gribi şüphesi olduğu ve araştırmaların devam ettiği aktarıldı. - TİFLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:42 Kaynak: İHA

Gürcistan, Güncel
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