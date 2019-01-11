Gürcistan'da Domuz Gribine Karşı Vatandaşlara Ücretsiz İlaç
1 saat önce
Gürcistan Çalışma, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Davit Sergeenko, ülkede yaşanan domuz gribi vakaları nedeniyle tüm vatandaşlara ücretsiz domuz gribi ilacı dağıtılacağını duyurdu.
Gürcistan
Çalışma, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Davit Sergeenko, ülkede yaşanan domuz gribi vakaları nedeniyle tüm vatandaşlara ücretsiz domuz gribi ilacı dağıtılacağını duyurdu.
Gürcistan'da H1N1 olarak bilinen domuz gribi virüsü ölümlere neden oluyor. Ülkede yayılan domuz gribi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artarken, Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze konu ile ilgili tedbirlerin hükümet tarafından alınacağını bildirdi. Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Çalışma, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Davit Sergeenko, Mamuka Bakhtadze'nin aktif olarak konuyla ilgilendiğine dikkat çekerek, 12 Ocak tarihinden itibaren tüm vatandaşlara domuz gribi ilacının ücretsiz dağıtılacağını duyurdu. Sergeenko, Gürcistan Halk Sağlığı Merkezlerine ek olarak, polikliniklerin de 24 saat ilaç dağıtımı yapılacağını söyledi. Doktorların yalnızca hastanın domuz gribi teşhisi onaylandıktan sonra ilaç verme hakkına sahip olacağını belirten Sergeenko, "Eczaneler için satın alınan ilaçların rezervleri de Bakanlık tarafından karşılanacak" dedi. - TİFLİS
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:20 Kaynak: İHA
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