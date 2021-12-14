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Gürcistan'da "Dün, Bugün, Yarın" konulu Türkoloji çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Gürcistan'da "Dün, Bugün, Yarın" konulu Türkoloji çalıştayı düzenlendi

14.12.2021 18:04
Gürcistan'da "Dün, Bugün, Yarın" konulu Türkoloji çalıştayı düzenlendi

Gürcistan'da, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği himayesinde çevrim içi "Dün, Bugün, Yarın" konulu Türkoloji çalıştayı gerçekleştirildi.

Gürcistan'da, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği himayesinde çevrim içi "Dün, Bugün, Yarın" konulu Türkoloji çalıştayı gerçekleştirildi.

Tiflis İvana Javakhişvili Devlet Üniversitesi, İlia Devlet Üniversitesi ve Gürcistan Üniversitesinin destekleri ile düzenlenen programa Türkologlar başta olmak üzere yaklaşık 60 akademisyen katıldı.

Programın açılışında konuşan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, iki ülke arasındaki ilişkilerin kültürel ve bilimsel olarak gelişmesinde akademisyenlerin rolünün çok kıymetli olduğuna dikkati çekti.

Yazgan, çalıştayın Gürcistan'daki Türkoloji çalışmalarına ışık tutacak ve belki de gelecek on yıllık projeksiyonunu ortaya koyabilecek nitelikte olduğunu belirtti.

Ivane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi Rektörü Dr. Giorgi Şarvaşidze, üniversitelerinin Gürcistan'da Türkolojinin öncüsü olmasından son derece memnun olduklarını ve bu tür çalışmalardan gurur duyduklarını ifade etti.

İlia Devlet Üniversitesinin Giorgi Tsereteli Doğu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Giorgi Sanikidze, İlia Üniversitesi öğrencilerinin Türkoloji bölümüne ilgisinin beklentinin üzerinde olduğunu kaydederek bundan memnuniyetini dile getirdi.

Gürcistan Üniversitesi Rektörü Konstantine Topuria ise Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinin Türkoloji eğitimini güçlendirmeye yönelik destek verdiğini ve kendilerinin de üniversitelerindeki Türkoloji çalışmalarının önünü açtıklarını söyledi.

Açılış panelinde konuşan Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesinin Onursal Profesörü Prof. Dr. Tsisana Abuladze, ortak projeler ve bilimsel faaliyetlerin daha etkin yürütülmesi için "Gürcistan Türkoloji Koordinasyon Kurulu'nun" kurulmasını önerdi.

Gürcistan'da Dün, Bugün, Yarın konulu Türkoloji çalıştayı düzenlendi

Togo Cumhuriyeti, Gürcistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da 'Dün, Bugün, Yarın' konulu Türkoloji çalıştayı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gürcistan'da "Dün, Bugün, Yarın" konulu Türkoloji çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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