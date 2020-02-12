Oyuncu Nazım Cihan, Gürcistan'da sınır kapısında belgeleri eksik olduğu gerekçesiyle el konulan "Paşa" adlı "Ara macaw" cinsi papağanına, 162 gün sonra kavuştu.

Birçok film ve dizide figüranlık yapan 46 yaşındaki Cihan, yanından ayırmadığı papağanı ile geçen yıl Gürcistan'a gitti. Cihan, burada gümrük memurlarınca eksik belge gerekçesiyle el konulan papağanına kavuşmak için verdiği hukuk mücadelesini kazandı.

"Paşa" adlı papağanıyla çektiği ve sosyal medyada paylaştığı "Metrobüste Allah diyen papağan", " İstanbul'un Paşa'sı" videolarıyla da tanınan Cihan, 162 gün sonra papağanına kavuşabildi.

Cihan, AA muhabirine, ayağında kuşun kimliği sayılan bileziği, faturası ve sağlık raporu bulunan papağanına, CİTES belgesinin (Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme) süresi dolduğu gerekçesiyle el konulmasının ardından hukuki yollara başvurduğunu söyledi.

Cihan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

" Azerbaycan'a gitmiştim gezmeye. Geçerken bir sıkıntı olmuyor. Gürcistan üzerinden geçiyorum. 13 gün kalıyorum Azerbaycan'da. 27 Ağustos 2019'da Gürcistan sınırında gümrük memurları yakalıyor. 'Bunun belgesi eksik' dediler. CİTES belgesi eksikmiş. Girerken bir sıkıntı olmuyor da çıkarken neden sıkıntı oluyor? Anlamıyorum. Sonra el koydular. Bayağı bir mücadele ettim. Türk elçiliğimiz ve konsolosluğumuz bayağı ilgilendi. Teşekkür ederim."

Bu süreçte Gürcistan'da bir hayvanat bahçesine konulan papağanını görmek ve davayı takip etmek üzere 7 kez bu ülkeye gittiğini ifade eden Cihan, "Çünkü bu benim hayvanım. 5 yıldır ben bakıyorum, ilgileniyorum. Hayvanat bahçesinde 3 tane daha papağan vardı stres içerisinde. Gürcistan kendi hayvanlarına bile bakmıyor." dedi.

"Uykusuz kaldığım geceler oldu"

Dava için avukat tuttuğunu ve sonunda adaletin tecelli ettiğini belirten Cihan, "Paşa beni görünce sevindi. 'Nazım, Nazım' diye bağırdı. Çok mutlu. Evladım gibi. Yanımda dolaştırıyorum. Geri alamayacağım diye uykusuz kaldığım geceler oldu. Uyuyamıyordum bensiz yapamaz diye. İlgi, sevgi isteyen ve soyu tükenmek üzere olan bir hayvan. Ondan dolayı 'Ben bu papağanı almalıyım' dedim. Paşa bence şu an çok mutlu. Vatandaşlarımız da tanıyor. Çok sevindiler; 'Paşa gelmiş' diyorlar. Paşa'yı tanımayan yok. Paşa da sevindi." diye konuştu.

Bu süreçte kendisine destek olan elçilik ve konsolosluk çalışanları ile MÜSİAD'a ve avukatına teşekkür eden Cihan, "Paşa"ya el konulduğu haberinin Anadolu Ajansı sayesinde duyulduğunu belirterek, "Saygılarımı ve şükranlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.