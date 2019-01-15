Son Dakika Haberleri: Gürcistan'da "Elektrikli Araç Paylaşım Sistemi"

Gürcistan'da "Elektrikli Araç Paylaşım Sistemi"

7 dakika önce

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in belediye başkanı Kakha Kaladze, "Elektrikli Araç Paylaşım Sistemi" projesinin uygulanmaya başlayacağını söyledi.

Gürcistan'da
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in belediye başkanı Kakha Kaladze, "Elektrikli Araç Paylaşım Sistemi" projesinin uygulanmaya başlayacağını söyledi.

Kaladze, yaptığı açıklamada, bugünden itibaren elektrikli araç paylaşım sistemi projesinin uygulanmaya başlandığını belirtti.

Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinin büyük şehirlerde benzer sistemleri başarılı şekilde uyguladığını ifade eden Kakha Kaladze, vatandaşlarının Tiflis'in çeşitli lokasyonlarından elektrikli araç kiralayabileceklerini dile getirdi.

Kaladze, "İlk etapta 300 araç getirilecek ve şehrin çeşitli noktalarına yerleştirilecek." dedi.

Belediye başkanı Kaladze, dünyadaki benzinli ve dizel araç kiralama sistemlerinin aksine proje kapsamında Tiflis'te sadece elektrikli araçların kiralanacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:34 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kar Kalınlığının 3 Metreye Ulaştığı Tunceli Ovacık'ta, Binalar Görünmez Hale Geldi İstanbul'da Binlerce Uber Aracı Otoparklarda Çürüyor

Dolandırılan Vatandaş Sırtına Odun Sobasını Bağlayıp Otogarda Gezdi İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 22:41:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürcistan'da "Elektrikli Araç Paylaşım Sistemi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]