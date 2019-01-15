Gürcistan'da "Elektrikli Araç Paylaşım Sistemi"

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in belediye başkanı Kakha Kaladze, "Elektrikli Araç Paylaşım Sistemi" projesinin uygulanmaya başlayacağını söyledi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in belediye başkanı Kakha Kaladze, "Elektrikli Araç Paylaşım Sistemi" projesinin uygulanmaya başlayacağını söyledi.



Kaladze, yaptığı açıklamada, bugünden itibaren elektrikli araç paylaşım sistemi projesinin uygulanmaya başlandığını belirtti.



Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinin büyük şehirlerde benzer sistemleri başarılı şekilde uyguladığını ifade eden Kakha Kaladze, vatandaşlarının Tiflis'in çeşitli lokasyonlarından elektrikli araç kiralayabileceklerini dile getirdi.



Kaladze, "İlk etapta 300 araç getirilecek ve şehrin çeşitli noktalarına yerleştirilecek." dedi.



Belediye başkanı Kaladze, dünyadaki benzinli ve dizel araç kiralama sistemlerinin aksine proje kapsamında Tiflis'te sadece elektrikli araçların kiralanacağını kaydetti.

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