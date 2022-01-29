Gürcistan'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Son Dakika

Gürcistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte tespit edilen 18 bin 274 vaka, ülkede bugüne kadar kayda geçen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının, son bir günde 18 bin 274 artarak 1 milyon 145 bin 508'e yükseldiği belirtildi.

Son 24 saatte 41 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 14 bin 911 oldu.

Aktif vaka sayısının 135 bin 243 olduğu ülkede, en çok vaka 9 bin 297 ile başkent Tiflis'te tespit edildi.