Gürcistan'da Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Gürcistan'da Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir grup, Ermenistan ordusunun Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerçekleştirdiği saldırılar ve Dağlık Karabağ'ın işgalini protesto etti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bir grup, Ermenistan ordusunun Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerçekleştirdiği saldırılar ve Dağlık Karabağ'ın işgalini protesto etti.

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Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliği binasının karşısında toplanan gruptakiler, Ermenistan'ın saldırılarına tepki göstererek Azerbaycan ordusunu destekledi.

Çoğu Gürcistan'daki Azerbaycan asıllı gençlerden oluşan gruba, bazı Gürcü siyaset uzmanları ve akademisyenler de katılarak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek verdi.

Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov, burada yaptığı konuşmasında, hem Gürcistan'ın hem Azerbaycan'ın topraklarının işgal edildiğini belirterek, "Gürcistan ile Azerbaycan, bugün aynı kaderi paylaşıyor." dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırdığı ama Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin bu saldırıyı püskürttüğünü ifade eden Hasanov, çatışmalarda şehit düşen Azerbaycan askerlerini saygıyla andıklarını dile getirdi.

Hasanov, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." dedi.

Ülkesini desteklemek için protestoya katılan Gürcistan vatandaşlarına teşekkür eden Hasanov, "Gürcistan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü her alanda destekliyor. Gürcistan'ın ağrısı, Azerbaycan'ın ağrısıdır. Azerbaycan'ın ağrısı, Gürcistan'ın ağrısıdır". diye konuştu.

Gürcü siyaset uzmanları, akademisyen ve tarihçiler de yaptıkları konuşmada, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın topraklarını işgal ettiğini ifade ederek, Azerbaycan devleti ve halkını desteklediklerini bildirdiler.

Yaklaşık 1 saat süren protesto gösterisine katılan gençler, "Karabağ bizimdir bizim olacak" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak, Ermenistan'a "saldırılarını durdurma" çağrısında bulundu.

Ermenistan, 12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunmuştu

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

Azerbaycan, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da Ermenistan'ın saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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