Gürcistan'da Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlılar anıldı - Son Dakika

Gürcistan'da Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlılar anıldı

19.10.2020 20:09
Gürcistan'da Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlılar anıldı, System.String[]

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren siviller Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te anıldı.

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren siviller Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te anıldı.

Gence'de yaşamını yitiren siviller için Tiflis'te bir anı köşesi açıldı. Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliği binası karşısında açılan anma köşesinde, Gence'deki saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin fotoğrafları asıldı.

Gün boyu burayı ziyaret edenler çiçekler getirdi, saldırıda yaşamını yitiren çocukların fotoğraflarının önüne ise oyuncaklar bırakıldı.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan da anı köşesini ziyaret etti.

Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Faik Guliyev'e taziyelerini ileten Yazgan, fotoğrafların önüne çiçek bıraktı.

Büyükelçi Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın saldırı düzenlediği Gence'de çocukların da hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Bunlar çok acı görüntülerdir, çünkü o saldırılarda hayatını kaybeden bir çocuğun dün doğum günüydü ve bu çocuğun anısına getirilen oyuncaklar var burada." dedi.

Ermenistan'ın özelikle sivilleri hedef alan saldırılar düzenlediği ve bunun sonuçlarının çok acı olduğunu kaydeden Yazgan, "Biz büyükelçilik olarak, Gürcistan'daki Türk toplumu olarak tabii ki Azerbaycan halkının bu kayıplar karşısındaki acısını paylaşıyoruz. Gürcü toplumunun da Gürcistan halkının da bu acıyı çok iyi anladığını ve paylaştığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Tiflis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlılar anıldı - Son Dakika

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