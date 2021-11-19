Gürcistan'da eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin daha donanımlı bir hastaneye sevki için gösteri düzenlendi - Son Dakika

Gürcistan'da ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketinin destekçileri, 1 Ekim'de gözaltına alınan ve dün sağlık durumu kötüleşen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi için gösteri yaptı.

Başkent Tiflis'te Parlamento binasının önünde toplanan göstericiler, 1 Ekim'de gözaltına alınmasından bu yana açlık grevini sürdüren Saakaşvili'yi destekleyen sloganlar attı.

Göstericiler, Tiflis'teki Gldani semtinde yer alan 18. hapishanenin hastanesinde bulunan ve dün baygınlık geçiren Saakaşvili'nin derhal donanımlı bir hastaneye kaldırılmasını talep etti.

Birleşik Ulusal Hareketinin Başkanı Nika Melia, burada yaptığı konuşmada, Saakaşvili'nin Gürcistan Savunma Bakanlığına ait Gori Askeri Hastanesine nakledilmesini kabul etmesi durumunda gösterinin sona ereceği, kabul etmemesi durumunda ise protestonun süreceğini söyledi.

Göstericilerin Parlamento binası önündeki bekleyişi sürüyor.

Adalet Bakanlığının teklifi

Öte yandan, Gürcistan Adalet Bakanı Rati Bregadze de düzenlediği basın toplantısında, Saakaşvili'ye, tedavisinin Gürcistan Savunma Bakanlığına ait Gori Askeri Hastanesinde sürdürülmesini tavsiye ettiklerini dile getirdi.

Her insanın sağlık ve haklarının hükümet için büyük önem taşıdığını belirten Bregedze, gözaltına alınmasından bu yana Saakaşvil'nin haklarının korunduğunu söyledi.

Şimdilik 18. hapishanenin hastanesinde yoğun bakımda bulunan Saakaşvili, söz konusu teklifle ilgili kararı verebilmek için kendi avukatları ve vatandaşı olduğu Ukrayna'nın Tiflis Büyükelçiliği yetkilileriyle görüşmeyi talep etti.