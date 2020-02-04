Gürcistan'da ev yangını: 6 ölü - Son Dakika

Gürcistan'da ev yangını: 6 ölü
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Gürcistan'ın Bagdati kentinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında 4'ü çocuk 6 kişi öldü.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:18 Kaynak: AA
Gürcistan'ın Bagdati kentinde iki katlı ahşap evde çıkan yangında 4'ü çocuk 6 kişi öldü.
İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durumlar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Bagdati kentinde Akaki Tsereteli Sokağı'nda bulunan iki katlı ahşap evde gece geç saatlerde çıkan yangında 5'i aynı aileden 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yangında bir anneyle 4 çocuğunun ve ailenin yakını olan bir kadının öldüğü belirtildi.
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