Gürcistan'da Gence'ye düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden siviller anıldı - Son Dakika

Gürcistan'da Gence'ye düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden siviller anıldı

19.10.2020 18:34
Gürcistan'da Gence'ye düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden siviller anıldı, System.String[]

Gürcistan'da işgalci Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden siviller anıldı.

Gürcistan'da işgalci Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın Gence kentine düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden siviller anıldı.

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonalar sürerken, Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ermenistan ordusu geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'ye füze saldırısı gerçekleştirmiş, saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 52 kişi de yaralanmıştı. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Azerbaycan Büyükelçiliği önünde saldırıda hayatını kaybedenler anıldı. Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen anma merasimine Azerbaycan Yazarlar Birliği temsilcileri, Gürcistan Azerbaycanlılar Entegrasyon Merkezi temsilcileri, Azeri diplomatlar, Gürcistan'daki Azerbaycan İş Adamları Birliği ve Borçalı Ireli Halk Birliği üyeleri, kamu kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve başkent sakinleri katıldı. Büyükelçiliğin önüne saldırıda hayatını kaybedenlerin fotoğrafları asılarak, saldırı anına ait görüntüler yayınlandı. Katılımcılar büyükelçiliğin önüne karanfil bırakırken, çocuklar ise oyuncaklarını bıraktı. Azerbaycan Büyükelçisi Faik Guliyev, şehir sakinlerine Azerbaycan'a verdikleri destek ve terörü kınadıkları için teşekkür etti.

Gürcistan Azerbaycanlıları Entegrasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Rafik Hümmet, "Gence terörü sonucu gece yarısı hayatını kaybeden çocuklarımızın anısına bugün burada anma töreni yapılıyor. Gürcistan Türkleri de Azerbaycan'la birliktedir. Başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türk dünyasına manevi desteği için teşekkür ediyoruz. İnşallah zafer yakındır" dedi.

Yazar Atif Abbasov ise yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi geçen günlerde Azerbaycan'ın Gence bölgesine insanlık düşmanı olan Ermenistan tarafından sivillere karşı yapılmış saldırıda şehit olan soydaşlarımızı, biz Borçalı Türkler olarak Azerbaycan'ın Gürcistan'daki büyükelçiliği önünde rahmetle anıyoruz ve Ermenistan terörizmini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Gürcistan'da Gence'ye düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden siviller anıldı
Gürcistan'da Gence'ye düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden siviller anıldı
Gürcistan'da Gence'ye düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden siviller anıldı
Gürcistan'da Gence'ye düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden siviller anıldı

Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Tiflis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da Gence'ye düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden siviller anıldı - Son Dakika


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