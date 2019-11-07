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Gürcistan'da 'Göbeklitepe' sergisi büyük ilgi gördü

8 saat önce

Gürcistan'da Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Göbeklitepe' sergisi büyük ilgi gördü.

Gürcistan'da Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Göbeklitepe' sergisi büyük ilgi gördü.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonuyla Gürcistan Milli Müzesi'nde 'Göbeklitepe' sergisi düzenlendi. Sergiye ülkede bulunan Türk vatandaşların yanı sıra Gürcistan vatandaşları da katıldı. Sergide Göbeklitepe'ye ait fotoğraflar ve Göbeklitepe'nin tarihini anlatan yazılar yer aldı.

Sergiye katılan Tiflis Üniversitesi Profesörü Marika Jikia yaptığı açıklamada, böyle bir sergiye bir tek arkeologların katılmaması gerektiğine dikkat çekerek, üniversitede verilen derslerde Göbeklitepe'nin de mutlaka yer alacağını söyledi. Jikia, "Bu sergiye çok büyük bir memnuniyetle katıldım. Türkiye'ye gidince mutlaka o bölgeyi ziyaret edeceğim" diye konuştu

Tiflis Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ali Oğuzhan Yüksel ise bu serginin içeriğinde Göbeklitepe'yi anlatan fotoğrafların bulunduğunu ifade ederek, "Bu sergiyi yarın Tiflis Devlet Üniversitesinin müze salonunda da sergileyeceğiz. Bugün burada gerçekleştirmek üzere olduğumuz sergiye Gürcistanlı dostlarımız çok büyük bir ilgi gösterdi" ifadelerini kullandı.

Gürcistan Milli Müzesi'nde düzenlenen Göbeklitepe sergisinin ardından katılımcılara Türk mutfağına özgü acıbadem kurabiyesi, simit, lokum, çay ve diğer içecekler ikram edildi.

Sergide Göbeklitepe'ye ait 24 fotoğraf yer aldı.

(İHA)

Gürcistan'da 'Göbeklitepe' sergisi büyük ilgi gördü

Göbeklitepe, Gürcistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
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