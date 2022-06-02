Gürcistan'da gözaltına alınan iş adamı "uyuşturucu satın almak ve depolamakla" suçlandı - Son Dakika
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Gürcistan'da gözaltına alınan iş adamı "uyuşturucu satın almak ve depolamakla" suçlandı

02.06.2022 12:51
Gürcistan'da gözaltına alınan iş adamı "uyuşturucu satın almak ve depolamakla" suçlandı

Gürcistan'ın Batum kentinde gözaltına alınan Metro Şirketler Grubu'nun sahibi iş adamı Galip Öztürk, büyük miktarda uyuşturucu satın almak ve depolamakla suçlandı.

Gürcistan'ın Batum kentinde gözaltına alınan Metro Şirketler Grubu'nun sahibi iş adamı Galip Öztürk, büyük miktarda uyuşturucu satın almak ve depolamakla suçlandı.

Metro Şirketler Grubu'nun sahibi iş adamı Galip Öztürk, Gürcistan'ın Batum kentindeki bir alışveriş merkezinde yaklaşık 7 saatlik özel operasyonla gözaltına alınmıştı. Gürcistan Başsavcılığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, iş adamı Öztürk'ün büyük miktarda uyuşturucuyu yasa dışı satın almak ve depolamakla suçlandığı belirtildi.

8 ila 20 yıl arasında hapis veya ömür boyu hapis cezası alabilir

"İş adamının evinde yapılan aramada 7 kilo 215 gram kokain ele geçirildi" denilen Başsavcılık açıklamasında, "Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Servisi, 31 Mayıs 2022'de Batum'daki G.Ö'nün dairesinde yapılan arama sonucu vergi kaçakçılığı, sahte ödeme belgelerinin hazırlanması ve kullanılması, kara para aklama gibi muhtemel olaylarla bağlantılı olarak soruşturma yürüttü ve 7 kilo 215,9 gram uyuşturucu kokain ele geçirildi. Emniyet güçleri G.Ö.'yü gözaltına aldı. Aynı gün tutuklandı. Gürcistan Ceza Kanunu'nun 8 ila 20 yıl arasında hapis veya ömür boyu hapis cezası öngören 260. maddesi (özellikle büyük miktarda uyuşturucu satın almak ve bulundurmak) uyarınca suçlandı" denildi.

Öztürk'e "öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis cezası verilmişti

28 Eylül 1996'da Kuvvet Köseoğlu'nun Samsun'da kan davası nedeniyle öldürülmesi ile ilgili Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 7 kişinin yargılandığı davada cinayeti işleyen Kudret Okumuş, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada 28 Ağustos 2011'de Çorum'da yakalanmıştı. Davaya bakan İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Ekim 2012'de sanıklar Y. Y., A O., Y. Ö., S. Ş. ve C. K. hakkında delil yetersizliğinden beraat, Öztürk ile cinayetin tetikçisi Okumuş'a müebbet hapis cezası vermişti. Kararda Öztürk, cinayetin azmettiricisi olarak yer almıştı. - BATUM

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Kaynak: İHA

Gürcistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gürcistan'da gözaltına alınan iş adamı 'uyuşturucu satın almak ve depolamakla' suçlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gürcistan'da gözaltına alınan iş adamı "uyuşturucu satın almak ve depolamakla" suçlandı - Son Dakika
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