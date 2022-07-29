Gürcistan'da helikopter dağlık alana düştü: 8 ölü - Son Dakika
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Gürcistan'da helikopter dağlık alana düştü: 8 ölü

29.07.2022 20:28
Gürcistan'da helikopter dağlık alana düştü: 8 ölü

Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden polis helikopterinin düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden polis helikopterinin düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden sınır polislerine ait helikopterin düştüğü bildirildi. Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, helikopterdeki 4'ü mürettebat, 2'si arama kurtarma görevlisi ve 2'si sağlık görevlisi olmak üzere toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri olay yerine sevk edildi. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı" ifadelerine yer verildi. - TİFLİS

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Gürcistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gürcistan'da helikopter dağlık alana düştü: 8 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gürcistan'da helikopter dağlık alana düştü: 8 ölü - Son Dakika
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