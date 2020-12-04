Gürcistan'da günlük vaka sayısında rekor - Son Dakika

Gürcistan'da günlük vaka sayısında rekor

04.12.2020 13:02
Gürcistan'da günlük vaka sayısında rekor, System.String[]

Gürcistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 5 bin 68 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Gürcistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 5 bin 68 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 152 bin 704'e yükseldi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ikinci dalgası ile mücadele eden Gürcistan'da vaka sayısındaki korkutan artış her geçen gün sürüyor. Gürcistan genelinde son 24 saatte 5 bin 68 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 152 bin 704'e yükseldiği belirtildi. Son 24 saatte virüs nedeniyle 38 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının ise bin 425'e ulaştığı bildirildi. Bin 974 kişinin virüs şüphesiyle karantina altına alındığı aktarılırken, ülke genelinde şu ana kadar korona virüsten iyileşenlerin sayısının da 126 bin bin 904'e ulaştığı ifade edildi.

Gürcistan'da ilk olarak başkent Tiflis'te bir günde bin 959 yeni enfeksiyon tespit edilirken, son 24 saatte bölgelerdeki en yüksek korona virüs enfeksiyonu oranları Imereti bölgesinde 980, Türkiye ile sınırda bulunan Acara Özerk Cumhuriyeti'nde 483, Borçalı Türklerinin yoğunlukla yaşadığı Kvemo Kartli bölgesinde ise 296 vaka olarak kaydedildi.

(İlkin Hüseynov/İHA)

Koronavirüs, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da günlük vaka sayısında rekor - Son Dakika


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