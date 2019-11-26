Son Dakika Haberleri: Gürcistan'da güvenlik güçleri parlamentoyu kuşatan protestoculara müdahale etti
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Gürcistan'da güvenlik güçleri parlamentoyu kuşatan protestoculara müdahale etti

7 saat önce

Gürcistan güvenlik güçleri, başkent Tiflis'te genel seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılması talebiyle parlamento binasının girişlerini kapatan göstericilere müdahale etti

Gürcistan'da güvenlik güçleri parlamentoyu kuşatan protestoculara müdahale etti, System.String[]

Gürcistan güvenlik güçleri, başkent Tiflis'te genel seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılması talebiyle parlamento binasının girişlerini kapatan göstericilere müdahale etti.


Genel seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını öngören değişikliğe destek vermeyen iktidar partisi Gürcü Hayali'yi protesto etmek amacıyla parlamento binasının girişlerini kapatan göstericiler, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dağıtıldı.

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Parlamento, Gürcistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:54 
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Gürcistan'da güvenlik güçleri, parlamentoyu kuşatan protestoculara müdahale etti
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