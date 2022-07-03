Gürcistan'da halk, AB ile entegrasyonda başarısızlıkla suçladığı hükümeti istifaya çağırdı - Son Dakika
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Gürcistan'da halk, AB ile entegrasyonda başarısızlıkla suçladığı hükümeti istifaya çağırdı

03.07.2022 22:57
Gürcistan'da halk, AB ile entegrasyonda başarısızlıkla suçladığı hükümeti istifaya çağırdı

Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine destek veren göstericiler, Avrupalı liderlerin 23 Haziran'da Gürcistan'a "aday ülke" statüsü vermemesinde hükümeti suçlayarak Başbakan İrakli Garibaşvili'yi istifa etmeye çağırdı.

Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine destek veren göstericiler, Avrupalı liderlerin 23 Haziran'da Gürcistan'a "aday ülke" statüsü vermemesinde hükümeti suçlayarak Başbakan İrakli Garibaşvili'yi istifa etmeye çağırdı.

Başkent Tiflis'te akşam saatlerinde sokağa çıkan göstericiler, Parlamento binasının önünde toplanarak hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Kalabalıktan ötürü başkentin ana caddesi olan Şota Rustaveli'yi kapatan göstericiler, Gürcistan'ın milli marşı ile AB marşını söyledikten sonra hükümet karşıtı sloganlar attı.

Göstericiler, ülkelerine AB tarafından "aday ülke" statüsü verilmemesi nedeniyle hükümetin sürdürdüğü AB ile entegrasyon politikasını etkisiz bularak Başbakan Garibaşvili'ye istifa çağrısını yeniledi.

Ukrayna ve Moldova'ya "adaylık" statüsü verildiği ama Gürcistan'a sadece "Avrupa perspektifi" sunulduğu ve kriterleri karşılaması kaydıyla 6 ay sonra durumunun yeniden değerlendirilmesi yönünde karar alınacağını hatırlatan göstericiler, mevcut hükümete artık güvenmediklerini belirtti.

Başbakan istifa etmediği takdirde gösteriler sabaha kadar sürecek

Gürcistan'ın AB ile entegrasyonunu destekleyen gösterileri organize eden "Avrupa Evine Doğru" hareketinin kurucusu Şota Digmelaşvili, yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da gösteri düzenleyip Başbakan'a istifa için bugüne kadar zaman verdiklerini hatırlattı.

Çağrılarına rağmen Garibaşvili'nin istifa etmediğini belirten Digmelaşvili, Başbakan gece yarısına kadar istifa etmediği takdirde gösterilerin sabaha kadar süreceğini kaydetti.

Göstericilerin bir kısmının Parlamento binasının önünde kalacağını ifade den Digmelaşvili, diğer kısmının da iktidardaki Gürcü Hayali partisinin merkez ofisin önüne geçeceğini aktardı.

Göstericilerin bekleyişi sürüyor

Ülkedeki çeşitli muhalefet partilerin liderleri ve destekçileri, üniversite öğrencileri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı gösteride, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'yı destekleyen sloganlar da atıldı.

Parlamento binasının önünden ayrılan bir grup gösterici, Gürcü Hayali partisinin önüne geldi. Buraya daha önceden gelen güvenlik güçleri, göstericilere binaya yaklaşması için izin vermedi.

Göstericilerin Gürcü Hayali partisi binasının ve Parlamentonun önündeki bekleyişi sürüyor.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

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