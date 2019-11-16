- Gürcistan'da halk sokaklara döküldü

TİFLİS - Gürcistan'da genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine nispi temsil sistemine göre yapılması teklifi parlamentodan geçmeyince halk sokaklara döküldü.

Gürcistan parlamentosu, 2020 yılından itibaren yapılması planlanan genel seçimlerde çoğunluk sistemi yerine nispi sistemin kullanılmasını oyladı. İktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin birçok milletvekilinin nispi temsil sistemini desteklememesi sonucu partiden 8 milletvekili ayrıldı. İktidar partisinin milletvekillerinin büyük bir kısmının parlamentodaki oylamada nispi temsil sistemini desteklememesi üzerine karar parlamentodan geçmedi. Parlamento genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine nispi temsil sistemine göre yapılmasını desteklemeyince halk, Tiflis'te sokağa çıktı. Gürcistan halkı, parlamentonun kararını parlamento binası önünde protesto etti. Muhalefet liderleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının liderlerinin de katıldığı protestoda halk, hükümeti sözünü tutmamakla suçladı.

Muhalefet liderlerinden Gigi Ugulava, "Tüm anketlere göre Gürcü Hayali Partisi nüfusun yaklaşık yüzde 30'unun desteğini alıyor. Bu nedenle koalisyon olmadan hükümet kurmayacağını anladılar. Koalisyon istemiyorlar çünkü İvanishvili ülkeyi tek taraflı yönetmek istiyor. Koalisyon görüşmeleri yapmadan çoğunluğu sağlayabilmek için sistemi korumaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.