- Gürcistan'da hayat normalleşmeye başladı - Son Dakika

- Gürcistan'da hayat normalleşmeye başladı

TİFLİS - Gürcistan'da korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin bugün gevşetilmesinin ardından hayat normalleşmeye başladı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Gürcistan aldığı tedbirleri bugün gevşetti. Gürcistan hükümeti korona virüs salgını nedeni ile ilan etmiş olduğu ohal ve karantina tedbirlerini aşamalı şekilde kaldırılacağını açıklamasının ardında bugün tedbirleri gevşetti. Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, 24 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği basın toplantısında Gürcistan'da korona virüs salgını kısıtlamalarının 27 Nisan'da hafifletileceğini duyurmuştu. Başbakan, "27 Nisan tarihinde araçlara ve taksilere uygulanan kısıtlamalar kaldırılacak, internet üzerinden ticarete, ürün teslimatlarına ve pazarların açılmasına izin verilecek" İfadelerini kullanmıştı. Gürcistan'da 17 Nisan tarihinden yük taşıma araçları dışındaki araçların ve taksilerin kullanımı kısıtlanarak, 10 günlük araç kullanma yasağı ilan edilmişti. Ülkede araçlar için uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasının ardından araçlar caddelerde uzun kuyruklar oluştururken, korona virüs ile mücadele kapsamında kapatılan pazarların yeniden açılması sonucunda insanlar pazarlara akın etti.

Gürcistan Başbakan Sözcüsü İrakli Çikovani, yaptığı açıklamada, "Epidemiyolojik durum kötüleşir ise yasaların yeniden yürürlüğe girmesi söz konusu olur" ifadelerini kullandı.

Gürcistan hükümeti tarafından korona virüs salgını hakkında bilgi verilmesi amacıyla kurulan resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ülkede korona virüs teşhisi konulan kişi sayısının 496'ya ulaştığı açıklandı. Hükümet, 4 bin 932 kişinin karantina altında olduğunu duyururken, 568 kişinin doktor gözetiminde tutulduğunu, 149 kişinin ise taburcu edildiğini aktardı. Hükümet, ülke genelinde korona virüs nedeni ile 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gürcistan'da ilk korona virüs vakası 26 Şubat tarihinde tespit edilirken, ülkede ilk etapta 21 Nisan tarihine kadar ardından ise 22 Mayıs tarihine kadar ohal ilan edilmişti.