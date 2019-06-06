Son Dakika Haberleri: Gürcistan'da helikopter düştü: 3 ölü
Son Dakika Dünya Haber

Gürcistan'da helikopter düştü: 3 ölü

55 dakika önce

– Gürcistan'da düşen helikopterde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Gürcistan'da helikopter düştü: 3 ölü, System.String[]
Gürcistan'da düşen helikopterde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Helikopterin düşme nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
Gürcistan'ın Kazbegi ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında, 2 pilot ve 1 otel çalışanı hayatını kaybetti. Yerel medya, kurtarma ekipleri ve ambulansların olay yerine sevk edildiğini belirtirken; helikopterin düşme nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadığını duyurdu.


- Rcistan
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:26 Kaynak: DHA
Pilot, Helikopter, Gürcistan, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Neymar'ın otel görüntüleri ortaya çıktı! Putin: Rusya 'Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndan çekilecek Kadın doktor tecavüzden saldırganının dilini kopararak kurtuldu Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 15:21:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürcistan'da helikopter düştü: 3 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]