Son Dakika Haberleri: Gürcistan'da 'Hızlı ve Öfkeli 9' filminin çekimleri başladı
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Gürcistan'da 'Hızlı ve Öfkeli 9' filminin çekimleri başladı

49 dakika önce

"Hızlı ve Öfkeli 9" filminin Gürcistan'da geçen bölümlerinin çekimleri başkent Tiflis'te başladı.

"Hızlı ve Öfkeli 9" filminin Gürcistan'da geçen bölümlerinin çekimleri başkent Tiflis'te başladı. Justin Lin'in yönettiği 'Hızlı ve Öfkeli 9' filminin bazı sahneleri Gürcistan'ın başkenti Tiflis ve Rustavi kentinde çekilecek. Çekimlerine bugün başlanan filmin ilk sahneleri başkenti Tiflis'in Özgürlük Meydanı, Rustaveli Caddesi, Pekin Caddesi ve Devlet Üniversitesi caddelerinde çekiliyor. Gürcistan'da 'Hızlı ve Öfkeli 9' filminin yaklaşık 10 dakikalık kısmı için yaklaşık 11 milyon ABD doları bütçe ayrıldığı öğrenildi. Filmin Gürcistan'daki çekim işleri 20 Eylül'e kadar devam edecek. Hızlı ve Öfkeli 9 filminin baş rollerini Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, John Cena, Helen Mirren ve Charlize Theron paylaşıyor.
(İlkin Hüseynov/İHA)
Gürcistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:20 Kaynak: İHA
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