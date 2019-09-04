Son Dakika Haberleri: - Gürcistan'da 'Hızlı ve Öfkeli 9' filminin çekimleri nefes kesti- 10 dakikalık çekime yaklaşık 11...
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- Gürcistan'da 'Hızlı ve Öfkeli 9' filminin çekimleri nefes kesti- 10 dakikalık çekime yaklaşık 11...

1 saat önce

- Gürcistan'da 'Hızlı ve Öfkeli 9' filminin çekimleri nefes kesti 10 dakikalık çekime yaklaşık 11 milyon dolarlık bütçeTİFLİS - Gürcistan'da "Hızlı ve Öfkeli 9" filminin çekimleri başkent Tiflis'ten sonra Rustavi kentinde devam ederken, 10 dakikalık kısmına 11 milyon dolarlık bütçe ayrılan...

- Gürcistan'da 'Hızlı ve Öfkeli 9' filminin çekimleri nefes kesti

10 dakikalık çekime yaklaşık 11 milyon dolarlık bütçe

TİFLİS - Gürcistan'da "Hızlı ve Öfkeli 9" filminin çekimleri başkent Tiflis'ten sonra Rustavi kentinde devam ederken, 10 dakikalık kısmına 11 milyon dolarlık bütçe ayrılan çekimler nefes kesti.

Gürcistan'da 10 dakikalık kısmı için yaklaşık 11 milyon dolar bütçesi olan "Hızlı ve Öfkeli 9" filminin çekimleri başkent Tiflis'ten sonra Rustavi kentinde başladı. Hollywood filminin çekimleri için Rustavi kentinin merkezi caddelerinden olan Meshişvili ve Tordiya trafiğe kapatıldı. Rustavi kentinde Justin Lin'in yönettiği "Hızlı ve Öfkeli 9" filminin çekimlerinin Tiflis'ten farklı olarak özel helikopterin getirildiği görüldü. Filmin çekimleri kent sakinleri tarafından binaların balkonundan heyecanla izlendi.

"Hızlı ve Öfkeli 9" filminin Rustavi kentinde çekim işlerinde ağır ekipmanların kullanıldığı ve Chevrolet markalı otomobillerinin filmin sahnelerinde yer aldığı görüldü. Rustavi kentinin Meshişvili Caddesi'ndeki ağır makineleri hareket ettirerek on arabaya çarptığı, her şeyin aynen Hollywood filmlerinde olduğu gibi ustaca ve profesyonelce yapıldığı görüldü.

Filmin Gürcistan'daki çekim işleri 20 Eylül'e kadar devam edecek.

Gürcistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 11:36 Kaynak: İHA
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