Gürcistan'da Hocalı Katliamı'nın 28'nci yıl dönümüne yönelik anma töreni - Son Dakika
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Gürcistan'da Hocalı Katliamı'nın 28'nci yıl dönümüne yönelik anma töreni

7 saat önce

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Azerbaycan Büyükelçiliğinin desteğiyle Hocalı Katliamı'nın 28'nci yıl dönümüne yönelik anma töreni düzenlendi.

Gürcistan'da Hocalı Katliamı'nın 28'nci yıl dönümüne yönelik anma töreni, System.String[]

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Azerbaycan Büyükelçiliğinin desteğiyle Hocalı Katliamı'nın 28'nci yıl dönümüne yönelik anma töreni düzenlendi.


Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yer alan Mirza Fatali Akhundov adına Azerbaycan Kültür Müzesi'nde Haydar Aliyev Vakfı çatısı altında "Hocalı'ya Adalet" kapsamında katliamın 28'nci yıl dönümünde "Hocalı tarihinin kanlı hatırası" isimli anma töreni düzenlendi. Törene, Azerbaycan'ın Gürcistan Büyükelçisi Dursun Hasanov, Türkiye'nin Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, milletvekilleri Ruslan Hacıyev, Azer Süleymanov, profesörler, yazarlar, tarihçiler, sivil toplum üyeleri ve gazeteciler katıldı. Anma töreninde Azerbaycan Türklerinin profesyonel sanatçılarının Hocalı Katliamı'na ilişkin yaklaşık 50 eseri de sergilendi.


Anma töreni, Hocalı kurbanlarının anısına 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Hocalı soykırımı hakkında kısa bir film gösterimi gerçekleştirildi. Anma töreninde ev sahibi olarak ilk konuşmayı yapan Azerbaycan'ın Gürcistan Büyükelçisi Dursun Hasanov, Hocalı faciasının kısa tarihi hakkında bilgi verdi. Söz konusu katliamın insanlığa karşı insanlık tarihinin en kanlı keskin olaylardan biri olduğunu söyleyen Hasanov, "Hocalı'ya adalet kampanyası çerçevesinde Hocalı soykırımı hakkındaki gerçeği uluslararası topluma taşımamız çok mühimdir" ifadelerini kullandı.


"Maalesef bu facianın failleri henüz adalete teslim edilmedi"


Gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan da, "Hocalı katliamının failleri henüz adalete teslim edilmedi" dedi. Yazgan, "Hocalı katliamı dünyanın gözü önünde işlendi ve maalesef bu facianın failleri henüz adalete teslim edilmedi. Bu katliamda, masum bebekler, çocuklar, yaşlılar ve kadınlar öldürüldü. Allah, Hocalı kurbanlarına rahmet etsin ve bu cinayetin faillerini ise adalet mahkemesinde görmeyi bize nasip etsin" diye konuştu.


Azerbaycan Cumhuriyeti'nin resmi açıklamasına göre, 26 Şubat 1992 yılında 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği katliam, İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından Dağlık Karabağ'ın işgalinden bu yana gerçekleşen en kapsamlı sivil katliam olarak nitelendirildi. - TİFLİS

Azerbaycan, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:37 Kaynak: İHA
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