Gürcistan'da Hocalı Katliamı'nın kurbanları anıldı - Son Dakika
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Gürcistan'da Hocalı Katliamı'nın kurbanları anıldı

6 saat önce

Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 28'inci yıl dönümü dolayısıyla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te anma töreni düzenlendi.

Gürcistan'da Hocalı Katliamı'nın kurbanları anıldı, System.String[]

Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 28'inci yıl dönümü dolayısıyla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te anma töreni düzenlendi.

Tiflis'teki Mirza Fatali Akhundov Müzesi'ndeki törene, Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Müsteşarı Onur Sevim, milletvekilleri, diplomatlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik öncesi konuşan Hasanov, silahlı Ermeni güçlerinin 28 yıl önce Hocalı'da yaşayan Azerbaycan asıllı vatandaşları katlettiğini hatırlatarak, dünyada herkesin bu soykırım hakkında bilgi alması gerektiğini, bu kapsamda etkili çalışmalar sürdürdüklerini anlattı.

Dursun Hasanov, katliamı tüm ülkelerin soykırım olarak kabul etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Umarız ki zaman gelecek ve Gürcistan Parlamentosu Hocalı faciasını bir soykırım olarak kabul edecek." dedi.

Gürcistan ve Azerbaycan'ın hem sınır komşusu hem de halkları arasında dostane bağların olmasına dikkati çeken Hasanov, bugün her iki ülkenin topraklarının işgal altında olduğunu belirtti.

Dursun Hasanov, "Azerbaycan her zaman Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor, Gürcistan da aynı şekilde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek veriyor." diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren program sırasında Hocalı Katliamı'nı anlatan film gösterildi. Hocalı konulu resim sergisinin de açıldığı programda, katliamı anlatan broşür ve kitaplar dağıtıldı.

- Hocalı Katliamı

Ermenistan birlikleri, 26 Şubat 1992'de eski Sovyet ordusunun 366'ncı Motorize Alayı ile Azerbaycan'ın Hocalı şehrini işgal ederek 63'ü çocuk, 106'sı kadın, 70'i yaşlı toplam 613 kişiyi katletmişti. Katliamdan 76'sı çocuk 487 kişi ağır yaralı kurtulmuştu.

Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir almış, bunların 150'sinden haber alınamamıştı.

Azerbaycan, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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