Gürcistan'da Hocalı katliamının 29. yıldönümünde anma töreni - Son Dakika

Hocalı katliamının 29. yıldönümü nedeni ile Azerbaycan'ın Gürcistan Büyükelçiliği başkent Tiflis'te anma programı düzenledi.

Rusya'nın desteğini alan Ermeni güçleri 26 Şubat 1992 tarihinde, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Bölgesi'ndeki Hocalı kasabasında Azerbaycanlı sivilleri toplu şekilde katletmişti. Hocalı katliamının 29. yıldönümü nedeni ile Azerbaycan'ın Gürcistan Büyükelçiliği tarafından Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Mirza F. Akhundov Azerbaycan Kültür Müzesi'nde katliamda hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi. Programa, Azerbaycan'ın Gürcistan Büyükelçisi Faig Guliyev, Türkiye'nin Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve Gürcistan'da bulunan diğer diplomatlar katıldı.

Anma programı kapsamında konuklara, Hocalı katliamı ile ilgili bir belgesel izletilmesinin ardından Guliyev, katliamın Azerbaycan halkı üzerindeki etkisi hakkında konuşma yaptı. Büyükelçi Guliyev, geçtiğimiz yıl Karabağ'da yaşanan düşmanlıkların ve Azerbaycan'ın topraklar üzerindeki kontrolünün yeniden sağlanmasının Hocalı kurbanları için adaleti sağladığını ifade etti.

Büyükelçi Yazgan ise yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ı her zaman desteklediğini belirtti. Program kapsamında Gürcistan'ın Azerbaycan drama tiyatrosu tarafından konuklara Hocalı katliamı ile ilgili oyun sahnelendi.

Hocalı'da 613 Azerbaycan Türkü katledildi

Hocalı'da 106'sı kadın ve 63'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türkü katledilirken, 150 kişi kaybolmuş, 487 kişi de ağır yaralanmıştı. Naaşlar üzerinde yapılan incelemelerde ise insanların yakıldığı, gözlerinin oyulduğu ve başlarının kesildiği ortaya çıkmıştı. - TİFLİS