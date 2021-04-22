Gürcistan'da iftar programları Kovid-19 kısıtlamaları gölgesinde düzenleniyor - Son Dakika

Gürcistan'daki Müslümanlar, ramazan boyunca iftar programlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde ülke genelinde devam eden yasaklara uyarak düzenliyor.

Müslüman vatandaşlar, salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde devam eden gece sokağa çıkma ve diğer kısıtlamalar nedeniyle iftarlarda sadece yakın komşu aileleriyle bir araya gelebiliyor.

Gürcü Müslümanlardan olan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları İnsan Kaynakları Müdürü İrakli Artmeladze, akraba ve komşularını evindeki iftar sofrasında ağırladı, daha sonra beraber teravih namazı kıldı.

Artmeladze, iftar sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada etkili olan Kovid-19 salgınının ciddi sorunlar yaratmasına rağmen iftar geleneğini kısıtlı şekilde olsa da sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Gece sokağa çıkma yasağı ve salgın döneminde kalabalık grupların bir araya gelmesinin yasak olması nedeniyle bu kurallara uymaya çalıştıklarını vurgulayan Artmeladze, sadece yakın komşu olan ailelerle iftar sofraları hazırladıklarını dile getirdi.

Artmeladze, hükümetin ramazan boyunca Müslüman vatandaşlara yürüyerek teravih namazı için camilere gitmeye izin verdiğini de kaydetti.