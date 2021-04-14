Gürcistan'da iktidar partisinden 6 milletvekili istifa etti - Son Dakika

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali üyesi 6 milletvekili, 18 Şubat'ta istifa eden eski Başbakan Giorgi Gakharia'ya destek için partilerinden istifa ettiklerini bildirdi.

Basın açıklamasıyla istifa kararlarını duyuran 6 milletvekili, Gakharia'nın liderliğinde kurulacak yeni siyasi partiye katılacaklarını belirtti.

İstifacı milletvekilleri ülkede siyasi kriz yaşandığını, buna çözüm getirilmesi gerektiğini savunarak iktidar partisi ile bu konuda görüş farklılığı yaşadıklarını kaydetti.

Gakharia, 18 Şubat'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'ya yönelik tutuklama kararı konusunda ekibiyle yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle istifa ettiğini belirtmişti.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi 31 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerinde 150 üyeli parlamentoda 90 milletvekili çıkarmıştı. Bugün 6 milletvekillinin ayrıldığı parti artık parlamentoda 84 sandalyeye sahip olacak.

Gürcistan'daki siyasi gelişmeler

Ülkede muhalefet, 31 Ekim 2020'de yapılan seçimlerin şeffaf olmadığını öne sürerek seçimlerin yenilenmesini istiyor ve sokak protestolarını devam ettirerek meclise girmeyi reddediyor.

İktidar ise seçimlerin şeffaf ve demokratik yollarla yapıldığını belirterek muhalefeti meclise girmeye davet ediyor.

Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi'nin lideri Nika Melia'nın 23 Şubat'ta gözaltına alınması ve tutuklanması, ülkede yeni protestolara ve Tiflis'te parlamento binasının karşısında çadırların kurulmasına yol açmıştı.

Gürcistan'da 1 Mart'ta resmi temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, siyasi krizin çözülmesi amacıyla iktidar ve muhalefetin temsilcilerini müzakere masasında bir araya getirmişti.

Michel, Tiflis'ten ayrılmasından kısa süre sonra söz konusu diyaloğun sürdürülmesi için Brüksel'den Gürcistan'a özel temsilcisi Christian Danielson'u gönderdi.

Danielson'un aracılığıyla düzenlenen 2 tur diyalog sonucu taraflar henüz bir anlaşmaya varamadı.