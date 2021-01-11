Gürcistan'da iktidar partisinin milyarder Genel Başkanı İvanişvili siyaseti bırakıyor - Son Dakika

Gürcistan'ın iktidardaki "Gürcü Hayali" partisinin genel başkanı, milyarder Bidzina İvanişvili ikinci kez siyaseti bırakıyor.

Gürcistan'da mevcut iktidar partisi Gürcü Rüyası'nın milyarder lideri Bidzina İvanişvili siyaseti bıraktığını açıkladı. İvanişvili yayımladığı istifa mektubunda, "Sonunda siyaseti bırakıp iktidarı tamamen devretmeye karar verdim. Hem parti başkanlığı görevinden hem de kendi partimden ayrılıyorum ve 2011 yılı öncesindeki gibi özel hayatıma döneceğim" dedi. İvanişvili, "Sonunda siyaseti bırakıp hükümetin dizginlerinden uzaklaşmaya karar verdim" ifadesini kullandı.

Milyarder İvanişvili, 2012-2013'te Gürcistan'da Başbakanlık görevini yaptı. 2013'te siyasetten ayrılmasına rağmen 2018'de yeniden siyasete döndü ve Mayıs ayından itibaren iktidar partisine başkanlık etmeye başladı. - TİFLİS