Gürcistan'da ilk korona virüsü vakası doğrulandı - Son Dakika

Gürcistan'da ilk korona virüsü vakasının İran'dan dönen bir vatandaşta tespit edildiği duyuruldu.

Gürcistan Mülteciler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ekaterine Tikaradze akşam saatlerinde acil olarak düzenlediği basın toplantısında, 50 yaşındaki bir Gürcistan vatandaşında korona virüsü tespit edildiğini açıkladı. Bakan Ekaterine Tikaradze, "İran'dan Azerbaycan üzerinden dün ülkeye dönen bir Gürcistan vatandaşının Kovid-19 taşıdığı tespit edildi. Virüs bulaşmış hasta halihazırda Tiflis'teki Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmektedir" dedi.

"Salgının Gürcistan'da yayılmamasını sağlamak için hükümet her şeyi yapıyor" diyen Tikaradze, "Bu aşamada hasta ayrı bir alana yerleştirilmiştir. Halihazırda hastanın sağlığı tehlikede değil" bilgisini paylaştı. Tikaradze, "Vatandaşlarımıza güvence vermek istiyorum, paniğe kapılmak için hiçbir nedenimiz yok. Çünkü hükümetimiz Gürcistan'da korona virüsü salgını olmadığından emin olmak için gerekli her şeyi uyguluyor" şeklinde konuştu.

(İHA)