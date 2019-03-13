Gürcistan'da Kaçak Uranyum Ele Geçirildi
1 saat önce
Gürcistan'da Uranyum-238 izotopu içeren nükleer madde satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.
Gürcistan
'da Uranyum-238 izotopu içeren nükleer madde satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.
Gürcistan Güvenlik Dairesi Özel Soruşturma Uzmanı Savle Motiaşvili, düzenlediği basın toplantısında, Kobuleti kentinde kaçak yollardan uranyum satma hazırlığındaki 2 kişinin yakalandığını söyledi.
Gözaltına alınan Gürcistan vatandaşları Goça. G. ve Roman. K'nin yanında radyoaktif Uranyum-238 izotopu içeren nükleer madde bulunduğunu belirten Motiaşvili, maddenin yaklaşık 40 gram ağırlığında olduğunu dile getirdi.
Motiaşvili, gözaltına alınan kişilerin nükleer maddeyi 2 milyon 800 bin dolardan satmayı planladıklarını da dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:04 Kaynak: AA
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