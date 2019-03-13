Son Dakika Haberleri: Gürcistan'da Kaçak Uranyum Ele Geçirildi

Gürcistan'da Kaçak Uranyum Ele Geçirildi

1 saat önce

Gürcistan'da Uranyum-238 izotopu içeren nükleer madde satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Gürcistan'da Kaçak Uranyum Ele Geçirildi, System.String[]
Gürcistan'da Uranyum-238 izotopu içeren nükleer madde satmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Gürcistan Güvenlik Dairesi Özel Soruşturma Uzmanı Savle Motiaşvili, düzenlediği basın toplantısında, Kobuleti kentinde kaçak yollardan uranyum satma hazırlığındaki 2 kişinin yakalandığını söyledi.

Gözaltına alınan Gürcistan vatandaşları Goça. G. ve Roman. K'nin yanında radyoaktif Uranyum-238 izotopu içeren nükleer madde bulunduğunu belirten Motiaşvili, maddenin yaklaşık 40 gram ağırlığında olduğunu dile getirdi.

Motiaşvili, gözaltına alınan kişilerin nükleer maddeyi 2 milyon 800 bin dolardan satmayı planladıklarını da dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:04 Kaynak: AA

Gürcistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnekten Süt Emen Çocuğun Videosu, Sosyal Medyayı Salladı Mansur Yavaş, "Sorularıma Cevap Ver" Diyen Ömer Çelik'e Meydan Okudu: Cevap Hakkımı Sağlayın

Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek Sırrı Süreyya Önder, Cezaevinde İğne İpliğe Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 17:53:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürcistan'da Kaçak Uranyum Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]