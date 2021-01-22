Gürcistan'da "kanlı ocak" kurbanları resim yarışmasıyla anıldı - Son Dakika

Gürcistan'da "kanlı ocak" kurbanları resim yarışmasıyla anıldı

22.01.2021 19:13
Gürcistan'da

Azerbaycan'da 1990'da Sovyetler Birliği ordusunun sivillere yönelik "20 Ocak Katliamı"nın kurbanları, Gürcistan'da düzenlenen resim yarışmasıyla anıldı.

Azerbaycan'da 1990'da Sovyetler Birliği ordusunun sivillere yönelik "20 Ocak Katliamı"nın kurbanları, Gürcistan'da düzenlenen resim yarışmasıyla anıldı.

Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliğinde, Azerbaycan'da 20 Ocak 1990'da Sovyet ordusunun, Bakü ve diğer illerde kadın ve çocuk ayırt etmeden yaptığı katliamın kurbanları için anma etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, hem Gürcistan'da 1989'da Sovyetler Birliği'ne karşı verilen bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenlerin hem de "kanlı ocak" kurbanların anısı için düzenlenen resim yarışmasında kazananlara ödülleri verildi.

"Bu kanlı cinayetleri yönetenlerin cezasız kalmaması gerekir"

Törende konuşan Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Faik Guliyev, 9 Nisan ve 20 Ocak kurbanlarını saygıyla andıklarını söyledi.

Söz konusu katliamlara dünya genelindeki uluslararası kurum ve kuruluşların gereken tepkiyi vermediğini belirten Guliyev, Azerbaycan ve Gürcü halkına karşı işlenen bu kanlı cinayetleri yönetenlerin cezasız kalmaması gerektiğini dile getirdi.

Guliyev, 1989-1990'da Gürcistan ile Azerbaycan'ın özgürlük, bağımsızlık ve demokrasi için mücadele verdiklerine işaret ederek, dönemin Sovyetler Birliği yönetiminin, iki ülkenin halklarını bu mücadelelerinde cezalandırmaya çalıştığını kaydetti.

"Bugün iki devlet arasında büyük dostluk var"

Gürcistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aleksandre Ghvtisiaşvili de onlarca yıl önce verdiği mücadelesi sonucu Azerbaycan ile Gürcistan'ın "özgür devlet" olduğuna dikkat çekerek, iki ülke arasında güçlü ikili, stratejik ve komşuluk ilişkilerin mevcut olduğunu kaydetti.

Bundan 31 yıl önce Azerbaycan ve Gürcü haklarının gelecek nesillere özgürlüğü armağan edebilmesi için kahramanca cesur adımlar attıklarını ifade eden Ghvtisiaşvili, "Azerbaycan ve Gürcistan olarak özgür devletlerin kurulması yolunda çok zor dönemlerden geçtik. Bugün iki devlet arasında büyük dostluk var." dedi.

Konuşmaların ardından Guliyev ile Ghvtisiaşvili, resim yarışmasına katılanlara hediyelerini verdi.

"Kanlı ocak"

1990'ın başlarında Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini göstermek isteyen binlerce Azerbaycanlı, Bakü'nün Azadlık Meydanı'na akın etmiş ve uzun süreli mitinglere başlamıştı.

Mitingleri dağıtmak amacıyla 20 Ocak'ta Bakü'nün çeşitli bölgelerine giren 26 bin kişilik Sovyet ordusu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 147 sivili katletmiş, yüzlerce kişiyi yaralamıştı.

9 Nisan katliamı

Başkent Tiflis'in Rustaveli Caddesi'nde 9 Nisan 1989'da bağımsızlık için düzenlenen miting sırasında Sovyet ordusunca müdahale edilmesiyle 21 gösterici hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Gürcistan, bu olaylardan 2 yıl sonra, 9 Nisan 1991'de bağımsızlığını ilan etmişti.

Azerbaycan, Gürcistan, Sscb, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da 'kanlı ocak' kurbanları resim yarışmasıyla anıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçeli Mesut Özil, Çaykur Rizespor maçında kadroda yer alabilir Twitter, Trump'ın fotoğrafını paylaşıp intikam çağrısı yapan Hamaney'in hesabını askıya aldı Son Dakika! Bahçeli, muhalefetin erken seçim çağrılarına sert çıktı: Türkiye'yi kaosa sürükleme amacındalar Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı ABD siber dolandırıcılık skandalıyla sarsıldı! Yatak odasını röntgenlediği müşterilerin cinsel içerikli videolarını kaydetti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Doğal Hayatı Koruma Vakfı'ndan Türkiye'ye kuraklık için seferberlik çağrısı: 10 şehir risk altında Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi
Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü Hastalığı yüzünden zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü         
19:21
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 149 kişi vefat etti, 5 bin 967 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 149 kişi vefat etti, 5 bin 967 yeni vaka tespit edildi         
19:01
Fenerbahçe, Perotti'nin yerine QPR'dan Bright Osayi-Samuel'i alıyor Fenerbahçe, Perotti'nin yerine QPR'dan Bright Osayi-Samuel'i alıyor         
18:42
Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Ramo'nun kadrosuna dahil oldu Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızı Ramo'nun kadrosuna dahil oldu         
18:24
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Türkiye-AB ilişkilerine dair açıklama: Yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Türkiye-AB ilişkilerine dair açıklama: Yol haritası üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldık         
17:44
Son Dakika: Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Brentford'lu Halil Dervişoğlu İstanbul'da Son Dakika: Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Brentford'lu Halil Dervişoğlu İstanbul'da         
17:30
Zeytinyağının içinden çıkanlar pes dedirtti! Sahtekarlar yağın içine motorin bile koymuşlar Zeytinyağının içinden çıkanlar pes dedirtti! Sahtekarlar yağın içine motorin bile koymuşlar         
17:23
'Dönerle dans' rezaletinde yeni gelişme! İki kafadar ve firmaya ceza yağdı 'Dönerle dans' rezaletinde yeni gelişme! İki kafadar ve firmaya ceza yağdı         
16:30
Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı         
14:43
Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
14:01
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün: Ayçiçeği yağı fiyatlarında düşüş bekliyoruz Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün: Ayçiçeği yağı fiyatlarında düşüş bekliyoruz         
12:55
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
Hamilelik onu durduramadı! Ünlü model Emily Ratajkowski bantlı mayosuyla sere serpe poz verdi Hamilelik onu durduramadı! Ünlü model Emily Ratajkowski bantlı mayosuyla sere serpe poz verdi         
10:12
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 19:28:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürcistan'da "kanlı ocak" kurbanları resim yarışmasıyla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei