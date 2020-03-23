Gürcistan'da karantina önlemleri artırıldı - Son Dakika

Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan ve Belarus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve salgına yönelik önlemler artıyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un 26 kişide daha görülmesiyle vaka sayısının 73'e çıktığını açıkladı.

Ukrayna'da, virüs nedeniyle şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti.

Kazakistan'da 62 vaka

Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Gelişme Bakanı Dauren Abayev, virüsün 3 kişide daha tespit edilmesiyle vaka sayısının 62'ye ulaştığını belirtti.

Ülkede 60 bin Kovid-19 testi stoku olduğunu söyleyen Abayev, "Yakın zamanda 150 bin test daha getirilecek, testler bedava yapılacak." dedi.

Abayev, yurt dışından 6 bin Kazak'ın ülkeye getirildiğini, yurt dışında çeşitli nedenlerden dolayı ülkeye dönmeme kararı alan 6 bin vatandaşın daha bulunduğunu aktardı.

Karantina ilan edilen Nur Sultan ve Almatı kentlerindeki açık ve kapalı alanlarda dezenfeksiyon yapılıyor, şehir girişlerinde kurulan termal kameralarla insanların ateşi kontrol ediliyor.

Özbekistan'da 3 yeni vaka

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'un 3 kişide daha tespit edilmesiyle vakası sayısı 46'ya çıktı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında dışarıda maske takma zorunluluğu getirildi.

Kovid-19 ile Mücadele Komisyonu, düğün ve aile merasimlerini yasaklama kararı aldı, cenaze ve defin işlemlerinin 10-15 kişinin katılımıyla yapılmasını önerdi.

Gürcistan'da karantina önlemleri artırıldı

Başbakan Giorgi Gakharia, koronavirüsün yüksek yayılma riski olduğu Kvemo Kartli bölgesindeki Marneuli ve Bolnisi kentlerinde sıkı karantina uygulama kararı alındığını bildirdi.

Gakharia, söz konusu kentlerde giriş ve çıkışların kısıtlandığını, tüm işletmelerin kapatıldığını dile getirdi.

Gürcistan'da 54 Kovid-19 vakası kaydedilmişti.

Belarus'ta 5 yeni vakayla toplam vaka sayısı 76'ya çıktı.