Gürcistan'da karbonmonoksitten zehirlenen 5 kişi öldü - Son Dakika

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, doğal gaz sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
Tiflis'in gaz tedarik şirketi "Tbilisi Energy" tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gldani kentindeki bir apartmanda yaşayan 5 kişinin gaz sızıntısı nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Acil servis çalışanlarının ifadesine göre, daireye girerken doğal gaz sobası açık ve gazı yanmış halde bulundu." ifadesi kullanıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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