Kaza, Gürcistan'ın Batum şehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik kazasında ağır yaralanan Gürcistan uyruklu Luka Jabnıdze (22) 2 gün önce tedavisi için Samsun'a getirilerek özel bir hastanede tedavi altına alındı. Luka Jabnıdze yapılan müdahalelere

Kaynak: İHA

Gürcistan, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kazada yaralanan Gürcistan uyruklu genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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