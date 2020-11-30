- Gürcistan'da kısıtlamaları ihlal eden bin 244 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

- Gürcistan'da kısıtlamaları ihlal eden bin 244 kişiye para cezası kesildi

30.11.2020 20:54

- Gürcistan'da kısıtlamaları ihlal eden bin 244 kişiye para cezası kesildi Gürcistan'da korona virüse yönelik kısıtlamaları ihlal ettiği tespit edilen bin 244 kişiye para cezası kesildi.

- Gürcistan'da kısıtlamaları ihlal eden bin 244 kişiye para cezası kesildi

TİFLİS - Gürcistan'da korona virüse yönelik kısıtlamaları ihlal ettiği tespit edilen bin 244 kişiye para cezası kesildi.

Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini arttırırken, birçok ülke kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı. Gürcistan'da salgında ikinci dalganın başlaması ile 28 Kasım tarihinden itibaren bir dizi yeni kısıtlama ilan edilmiş, kısıtlamalar arasında sokağa çıkma yasağı, açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Kısıtlamalara uymayan bin 244 kişiye 20 ile 2 bin lari arasında para cezası kesildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 244 kişiye kısıtlamaları ihlal ettiği için para ceza kesildiği belirtildi. Bakanlık, bin 177 kişiye maske takmadığı için 20 lari, 67 vatandaşa ise İdari Suçlar Kanunu'nun tecrit ve karantina kuralarını ihlalden 2 bin lari para cezası kesildiğini açıkladı. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı yine vatandaşları getirilen kısıtlamalara uymaya çağırıyor, aksi takdirde yasanın öngördüğü uygun tedbirler kullanılacak. Gürcistan topraklarında bulunan herkes halk sağlığı alanında Gürcistan mevzuatının gerekliliklerine uymakla yükümlüdür. İçişleri Bakanlığı vatandaşları yüksek sosyal sorumluluk göstermeye ve mevcut kurallara uymaya çağırıyor" dedi.

Gürcistan'da 28 Kasım-31 Ocak tarihleri arasında yerel saatle 21.00'den 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağının 24 Aralık-3 Ocak ve 6-7 Ocak tarihlerindeki dini bayramlar nedeniyle gevşetileceği belirtildi. Gürcistan'da toplam vaka sayısı 135 bin 584'e, toplam can kaybı bin 267'ye yükseldi.

- Gürcistan'da kısıtlamaları ihlal eden bin 244 kişiye para cezası kesildi
- Gürcistan'da kısıtlamaları ihlal eden bin 244 kişiye para cezası kesildi
- Gürcistan'da kısıtlamaları ihlal eden bin 244 kişiye para cezası kesildi
- Gürcistan'da kısıtlamaları ihlal eden bin 244 kişiye para cezası kesildi

Koronavirüs, Para Cezası, Gürcistan, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Gürcistan'da kısıtlamaları ihlal eden bin 244 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 30 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 188 kişi vefat etti, 31 bin 219 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yeni tedbir! Toplu taşıma kullanamayacaklar Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan, İHA saldırısında öldürüldü Trabzonspor'un eski yıldızı Marcelinho, 45 yaşında futbola döndü Bilim insanları, korona salgınını önlemenin yolunu açıkladı: Maske takma oranının yüzde 70'e çıkması gerekiyor Merkel'den AB zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye açıklaması: İlişkilerde istenen ilerleme olmadı Burak Yılmaz, 7 maç üst üste gole katkı yaparak kulüp rekoru kırdı
Almanya Federasyonu teknik direötör Joachim Löw ile yola devam edecek Almanya Federasyonu teknik direötör Joachim Löw ile yola devam edecek         
20:46
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri         
20:37
Son Dakika: Restoran ve kafeler, paket servis haricinde hizmet veremeyecek Son Dakika: Restoran ve kafeler, paket servis haricinde hizmet veremeyecek         
20:17
Son Dakika: Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak Son Dakika: Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak         
19:54
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
EDHO dizisi ekibine saldıran şüphelilerden kafa karıştıran ifade: Mağdur biziz, Oktay Kaynarca ölümle tehdit etti EDHO dizisi ekibine saldıran şüphelilerden kafa karıştıran ifade: Mağdur biziz, Oktay Kaynarca ölümle tehdit etti         
19:18
İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu         
18:12
ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı         
17:59
MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor         
15:58
Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı         
15:37
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu         
12:33
Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki         
12:04
Terzi babasının koleksiyonu Terzi babasının koleksiyonu "hazinesi" oldu: Elinde 1000'e yakın eski para var         
11:49
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum         
11:43
Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı         
10:55
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 21:11:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Gürcistan'da kısıtlamaları ihlal eden bin 244 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei