Gürcistan'da kız çocuğuna uyuşturucu sattıran çete çökertildi - Son Dakika

Gürcistan'da kız çocuğuna uyuşturucu sattıran çete çökertildi

27.04.2021 21:22

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in Ponicala kasabasında, küçük bir kız çocuğuna uyuşturucu sattıran çete Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen özel bir operasyonla çökertildi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in Ponicala kasabasında, küçük bir kız çocuğuna uyuşturucu sattıran çete Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen özel bir operasyonla çökertildi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yer alan Ponicala kasabasında küçük bir kız çocuğuna uyuşturucu sattıran çete, Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen özel bir operasyon ile çökeltildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, düzenlenen operasyon kapsamında uyuşturucu satan 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Bakanlık, gözaltına alınan 3 kişinin büyük miktarda uyuşturucuyu yasadışı olarak satın almak, saklamak ve satmakla suçlandığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığı, "Soruşturmada A.A., N.G. ve N.K.'nın önceden belirlenmiş bir plana göre sistematik olarak uyuşturucu kullandıkları ortaya çıktı. Plana göre A.A., uyuşturucu alıcılarıyla iletişim kurarken, bir ailenin 2 üyesi olan N.G. ve N.K. belirlenen yerde alıcıya uyuşturucu temini ve paranın alınmasını sağladı. Ayrıca küçük bir çocuğu da suç faaliyetlerine dahil ettiler. Çocuğun yüksek menfaatlerini korumak için Sosyal Hizmet ve diğer tüm ilgili kurumlar davaya dahil edildi. Yargıcın kararına dayanarak kolluk kuvvetleri, sanıklardan 'eroin' uyuşturucusunu defalarca satın aldı ve söz konusu satın alımların gizli bir ses ve video kaydını aldı" ifadelerini kaydetti.

Bakanlık yetkilileri, söz konusu suçun en fazla 8 ila 20 yıl hapis veya müebbet hapis cezası ile yargılandığını ifade etti.

(İlkin Hüseynov/İHA)

Gürcistan'da kız çocuğuna uyuşturucu sattıran çete çökertildi
Gürcistan'da kız çocuğuna uyuşturucu sattıran çete çökertildi
Gürcistan'da kız çocuğuna uyuşturucu sattıran çete çökertildi
Gürcistan'da kız çocuğuna uyuşturucu sattıran çete çökertildi

İçişleri Bakanlığı, Uyuşturucu, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da kız çocuğuna uyuşturucu sattıran çete çökertildi - Son Dakika


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