Gürcistan'da Kızamık Salgını
1 saat önce
Gürcistan'da yıl başından bu yana 312 kızamık vakasına rastlandı.
Gürcistan
'da yıl başından bu yana 312 kızamık vakasına rastlandı.
Gürcistan Hastalık Kontrolü ve Milli Halk Sağlığı Merkezi Müdürü Amiran Gamkrelidze, 1 Ocak'tan itibaren ülkede 312 kızamık vakasının görüldüğünü bildirdi.
Hastalığın her geçen gün etkisini artırdığına vurgu yapan Gamkrelidze, vatandaşlara kızamık aşısı olmaları çağrısında bulundu.
Gamkrelidze, kızamık vakalarının ülkenin özelikle Samegrelo, Kakheti ve İmereti bölgesinde görüldüğünü, bir salgınla karşı karşıya olduklarını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:08 Kaynak: AA
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