Gürcistan'da korona virüs salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi - Son Dakika
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Gürcistan'da korona virüs salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

6 saat önce

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurbişvili, korona virüs salgını nedeni ile ülkede 21 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Gürcistan'da korona virüs salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi, System.String[]

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurbişvili, korona virüs salgını nedeni ile ülkede 21 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.


Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüsüyle mücadele için ülkeler önlem almaya devam ediyor. Gürcistan da bu yönde yeni tedbirleri uygularken, bugün ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, sosyal medya hesabı üzerinden ülkede korona virüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmesini dair bir bildirge imzaladığını duyurdu. Zurbişvili, olağanüstü hal kapsamında sokağa çıkma yasağı getirmeyeceklerini ve karantina ilan etmeyeceklerini açıkladı. Zurbişvili, "Salgının ilk dalgasını durdurabildik, bunu toplumumuzun, devlet kurumlarının ve sağlık sisteminin ortak bir başarısı olduğu için gurur duyabiliriz. Bu ilk başarıyı bir zafere dönüştürmeliyiz" dedi.


Başbakan Giorgi Gakharia, hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında Devlet Başkanı'na olağanüstü hal ilan etmesi çağrısında bulunmuştu. Gürcistan'da korona virüs vaka sayısı 49'a yükselirken, 1 kişi hayatını kaybetti. - TİFLİS

Gürcistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:51 Kaynak: İHA

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