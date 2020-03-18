Gürcistan'da korona virüs vaka sayısı 38'e yükseldi - Son Dakika

Gürcistan'da korona virüsü vaka sayısı 38'e yükselirken, virüs şüphesiyle bin 261 kişinin karantinaya alındığı duyuruldu.



Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle ülkelerdeki vaka sayısı giderek artıyor. Gürcistan hükumeti tarafından korona virüsüne yönelik bilgi verilmesi amacıyla kurulan resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ülkede 4 kişide daha korona virüsünün teşhis edilmesiyle toplamda vaka sayısı 38'e yükseldi. Açıklamada ayrıca, bin 261 kişinin de virüs şüphesiyle karantina altında olduğu kaydedildi.



Gürcistan'da ilk korona virüsü vakası 26 Şubat tarihinde görülmüştü. - TİFLİS