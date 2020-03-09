Gürcistan'da korona virüsü vak'a sayısı 15'e yükseldi - Son Dakika
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Gürcistan'da korona virüsü vak'a sayısı 15'e yükseldi

6 saat önce

Gürcistan'da korona virüsü vak'a sayısı 15'e yükselirken, virüs şüphesiyle 141 kişinin karantinaya alındığı duyuruldu.

Gürcistan'da korona virüsü vak'a sayısı 15'e yükseldi, System.String[]

Gürcistan'da korona virüsü vak'a sayısı 15'e yükselirken, virüs şüphesiyle 141 kişinin karantinaya alındığı duyuruldu.


Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ülkelerdeki vak'a sayısı giderek artıyor. Gürcistan hükumeti tarafından korona virüsüne yönelik bilgi verilmesi amacıyla kurulan resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, ülkede korona virüsü teşhisi konan kişi sayısının 15'e ulaştığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, 141 kişinin de virüs şüphesiyle karantina altında olduğu kaydedildi.


Tiflis Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Marina Ezugbaya tarafından yapılan açıklamada da Gürcistan'da 15 kişide korona virüsü tespit edildiği, 14 kişinin Tiflis Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesinde, 1 kişinin ise Sachkher kliniğinde bulunduğu ifade edildi.


Öte yandan Gürcistan'da korona virüsü vak'ası ilk kez 26 Şubat'ta görülmüştü. - TİFLİS

Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:21 Kaynak: İHA
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