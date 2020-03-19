- Gürcistan'da korona virüsüyle mücadele eden doktorlara alkışlı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Gürcistan'da korona virüsüyle mücadele eden doktorlara alkışlı destek - Son Dakika

- Gürcistan'da korona virüsüyle mücadele eden doktorlara alkışlı destek

6 saat önce

- Gürcistan'da korona virüsüyle mücadele eden doktorlara alkışlı destek Gürcistan'da halk balkon ve pencerelere çıkarak, ölümcül korona virüsü salgınında hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

- Gürcistan'da korona virüsüyle mücadele eden doktorlara alkışlı destek

TİFLİS - Gürcistan'da halk balkon ve pencerelere çıkarak, ölümcül korona virüsü salgınında hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te şehir sakinleri akşam saatlerinde evlerinin balkon ve pencerelerine çıkıp, günlerdir korona virüsü hastalarını tedavi eden doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi. Binlerce kişinin alkış gösterisi sırasında Gürcistan'ın milli marşı da çalındı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle ülkelerdeki vaka sayısı artarken, Gürcistan'da virüs teşhisi konulan kişi sayısı 40'a ulaştı.

İtalya, İspanya ve Fransa'da başlayan alkışlı destek, dün ayrıca Belçika ve Bosna Hersek'te de yapıldı.

- Gürcistan'da korona virüsüyle mücadele eden doktorlara alkışlı destek

Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:08 Kaynak: İHA

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